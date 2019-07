Lauree in piazza, esplode la festa - GUARDA IL VIDEO

Prima la proclamazione, poi l'esplosione della festa tra scherzi e fumogeni. Il racconto in video della prima giornata di consegna delle lauree in piazza Roma per i nuovi dottori dell'Università Politecnica delle Marche. Domani si replica. Abbiamo raccolto le emozioni dei giovani laureati insieme ai loro sogni ed eventuali paure guardando al futuro. C'è chi ha lei idee ben chiare e chi userà l'estate per focalizzare cosa fare dal prossimo autunno. Ci si penserà. Oggi era giorno di festa, meritata e goduta. Eccola qui.