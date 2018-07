Lauree in piazza, il giorno dei neodottori: «E adesso farò...» - VIDEO

Abbiamo fatto un giro tra i 416 neodottori e neodottorese che giovedì pomeriggio hanno ricevuto la pergamena di laurea nella cerimonia di piazza Roma. Qualcuno ha già le idee chiare su cosa farà domani, altri no. C'è chi resterà a studiare ad Ancona e chi ha già un biglietto aereo in tasca. Sogni, emozioni, volti e voci di coloro che hanno reso Ancona una vera città universitaria, almeno per un giorno -SERVIZIO DI GINO BOVE