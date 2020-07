Sembra un prato, ma è un lago senza protezioni: pericolo nel parco | VIDEO

Un laghetto che sembra un manto erboso e le protezioni che in alcuni punti sono del tutto inesistenti. Il pericolo in un parco è a pochi metri dalle altalene per i bambini. Staccionate mancanti, chiodi sporgenti e via libera fino all'acqua nascosta. Il nostro servizio video