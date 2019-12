I ladri entrano in casa e sporcano il letto, Thor li fa scappare | VIDEO

POLVERIGI - «I ladri sono entrati in casa quando c'era mia madre dentro, per fortuna ho il cane che li ha messi in fuga». Il proprietario dell'abitazione ha raccontato l'accaduto con un filmato di pochi secondi sul gruppo Facebook "Polverigi Today" con l'obiettivo di mettere in guardia i concittadini dalle possibili visite indesiderate che negl ultimi giorni hanno interessato diversi comuni e frazioni dell'anconetano. Nel video è possibile vedere le impronte lasciate dai malviventi sul letto e il cane Thor che, secondo il racconto del proprietario, ha messo in fuga i malviventi. I ladri, spiega l'uomo, sono entrati in casa in pieno pomeriggio quando sua madre era in casa. La chiusura del video contiene un appello a chi vive nella zona: «State in campana, ragazzi». Il filmato è stato pubblicato sul gruppo Facebook "Polverigi Today" lo scorso 20 dicembre.