Ladri in casa, le videocamere riprendono la razzia | VIDEO

MONTEMARCIANO - Due ladri entrano nella stanza di una casa armati di torcia e rovistano tra i mobili per cercare qualcosa da rubare. Durante il “sopralluogo” sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate dal proprietario dell’abitazione che ora chiede aiuto. L'uomo ha infatti pubblicato il filmato integrale del furto, con la speranza che qualcuno possa riconoscere i banditi. Il video risale allo scorso 30 novembre, ma è stato diffuso soltanto nei giorni scorsi: mostra un malvivente che cerca qualcosa, tenendo la torcia in bocca per avere le mani libere. Il complice rovista dalle parti di un angolo. Un paio di minuti, poi la visita continua in altre stanze dell’abitazione. Il filmato è stato postato sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Vallesina e dintorni”.