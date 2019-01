Ogni giorni un furto, rabbia e paura: «Mia figlia vuole dormire con me» – VIDEO 

Ladri scatenati anche a capodanno e in particolare in via delle Grazie e via Torresi. I furti in appartamento sono diventati all’ordine del giorno durante il periodo delle feste, al punto che lungo via Torresi non è difficile imbattersi in alcune vittime. C’è chi racconta di aver trovato casa sottosopra dopo i festeggiamenti, una mamma ha raccolto il terrore della figlia spaventata: «Mi ha chiesto di poter dormire con me». C’è anche chi non ha paura e avverte: «Chi viene da me e non è invitato si farà male».