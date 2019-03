In allenamento con Jean, campione italiano di Judo – GUARDA IL VIDEO

Abbiamo passato un pomeriggio al Judo Club di Camerano, in allenamento con il nuovo campione italiano dei pesi massimi under 18. Lo scorso 4 marzo Jean Carletti, 16 anni, ha conquistato il titolo a Ostia sfilandolo in appena 30 secondi al campione in carica Lorenzo Rossi. Il prossimo passo si chiama European Cup: ad aprile basta una medaglia per spalancare a Jean le porte della Nazionale. Abbiamo incontrato il nuovo campione e il suo insegnante tecnico, Marco Montanari, proprio sul tappeto dove è stato costruito il successo.