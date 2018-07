Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita – VIDEO 

La tragedia è avvenuta a Jesi intorno alle 16,30 di sabato ma il cadavere della donna di 82 anni è stato trovato solo dal figlio alle 20,30. A uccidere l’anziana, secondo le prime ricostruzioni, è stato il marito 87enne che poi ha tentato di togliersi la vita. Il figlio ha trovato anche lui, disteso nella vasca da bagno quasi incosciente e con evidenti segni di autolesionismo. L’abitazione di via San Francesco, non lontana dal Palazzetto dello Sport, è stata scenario di viavài da parte dei carabinieri fino a tarda serata. I militari della compagnia di Jesi stanno tuttora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, compreso il movente. Sul posto è intervenuta anche l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde. L’anziano è stato portato in ospedale in gravi condizioni ma, per il momento, sarebbe fuori pericolo di vita.