Janus River, 81 anni, sta girando il mondo dal gennaio del 2000 in sella alla sua bicicletta. In questi giorni sta attraversando la provincia di Ancona con le sue salite e il sole estivo. Come fa Janus, non più giovincello, a sfidare la fatica e la canicola? Lo abbiamo incontrato e glie l’abbiamo chiesto. Uno dei suoi segreti sta proprio nell’alimentazione.