Cottini ballerino con la sclerosi sul fine vita: «Se diventassi vegetale sceglierei di andarmene» - VIDEO

Ha 33 anni e prima di scoprire la malattia non aveva mai ballato. Oggi è il primo ballerino al mondo in attività malato di sclerosi multipla e mercoledì mattina ha incontrato gli studenti della scuola Vanvitelli-Stracca-Angelini. «La danza? Con la danza prendo a calci nel sedere la malattia» ha spiegato ai nostri microfoni, poi ha parlato di come è tornato alla vita dopo i mesi difficili e il desiderio di paternità: «Per avere una figlia ho sospeso le cure».