Travolto da un'auto, anziano gravissimo | IL VIDEO

ANCONA - Investito da un'automobile proprio davanti all'ospedale di Torrette. E' successo poco prima delle 20 in via Conca. Ferito un 80enne, travolto da una Opel Meriva guidata da un 70enne. Ancora da accertare le cause dell'investimento, preoccupano però le condizioni dell'anziano. L'uomo è stato portato nel vicino pronto soccorso in codice rosso e ora si trova in sala emergenze. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla e i medici del 118. Per i rilevamenti, la polizia municipale. Il video dal luogo dell'incidente.