Investito mentre attraversa la strada con il cane, i soccorsi – VIDEO 

Un uomo di 70 anni è stato investito mercoledì sera in via Guglielmo Marconi mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali sotto il cavalcavia degli Archi. L’anziano è stato colpito da una Nissan Qashqai che si dirigeva verso via Flaminia. E’ stato soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Croce Gialla ed è stato portato a Torrette in codice giallo. Il cane è stato visitato da un veterinario e risulta in buone condizioni. La polizia municipale accerterà cause e dinamica dell’accaduto.