Auto distrutte, una è nel fossato: le immagini dell’incidente da brividi | VIDEO

Le immagini dell’incidente che in serata ha coinvolto quattro vetture lungo la provinciale del Conero. Tra i feriti, almeno quattro, ci sono anche due minori. Lo schianto è avvenuto nella zona della trattoria “Sardella” intorno alle 19,30. Sul posto i mezzi del 118, la Croce Gialla di Ancona e Camerano oltre ai vigili del fuoco e la polizia stradale. Le cause del maxi tamponamento sono ancora da accertare, un’auto che viaggiava in direzione Portonovo è finita nel fossato. Traffico in tilt e strada bloccata.