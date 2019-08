Frontale contro un albero, l'auto sbanda e finisce fuori strada - GUARDA IL VIDEO

Incidente oggi pomeriggio, intorno le 16.30, sulla SP9 non distante dal ristorante Ponte Magno. Alla guida del veicolo un uomo di 76 anni che per cause ancora in fase di accertamento è finito contro la pianta. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Cupramontana che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Intervenuta anche l'automedica del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.