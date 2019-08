Auto travolge il palo e salta la carreggiata, l'arrivo dei soccorsi - VIDEO

Incidente stradale intorno le 15 di oggi pomeriggio, lungo viale del Lavoro a Jesi, tra il bar Why Not ed il pub Oscar Wild, in direzione Monsano. Alla guida del mezzo una donna che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Sul posto i soccorritori che l'hanno poi trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Le immagini.