I vigili del fuoco e i mezzi del 118 al lavoro sul luogo dell'incidente avvenuto lungo via Roma a Jesi. La dinamica è in corso di accertamento ma secondo le prime ricostruzioni un'Audi A3 che proveniva dal centro commerciale "La Fornace" si è schiantata contro una Wolkswagen Caddy per poi carambolare sulle altre vetture. Cinque giovani sono rimasti feriti e altrettanti risultano i veicoli coinvolti.