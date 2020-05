Auto schiacciata dal tir, le immagini scioccanti dell’incidente | VIDEO

Le immagini scioccanti dell’incidente che in via Conca, a poche centinaia di metri dall'ospedale di Torrette, ha coinvolto un tir e un’automobile. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo pesante ha perso il controllo e ha schiacciato la vettura contro un muro di arbusti, dilaniandola. Il conducente dell’automobile è uscito illeso dal veicolo. Sul posto la polizia locale, la Croce Gialla, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Forti disagi al traffico.