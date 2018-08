Scontro tra una moto e un ciclista agli Archi. Ad avere la peggio il ciclista: un bengalese di 28 anni, finito in Sala Emergenza dell’ospedale in gravi condizioni anche se, per fortuna non è in pericolo di vita. A soccorrerli sono stati i volontari della Croce Gialla di Ancona e della Croce Rossa.