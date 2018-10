Le immagini dal luogo dell’investimento fatale a un uomo di 68 anni. Il pedone è stato investito da una Mini Cooper mentre attraversava la strada all’altezza di via dei Mille a Falconara. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri e l’ambulanza. La tragedia ha mandato il traffico in tilt con la chiusura della Statale in direzione nord.