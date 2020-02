Negozio a fuoco, paura per una famiglia | VIDEO

Un incendio ha praticamente distrutto oggi pomeriggio il negozio "Militaria" di via Scotellaro a Jesi. Secondo le prime ricostruzioni il fumo si è poi esteso anche nell'appartamento del piano superiore, dove vive un'intera famiglia composta da 5 persone. Il negozio era vuoto e in casa nessuno, per fortuna, ha avuto bisogno di cure mediche anche se la paura però è stata tanta. Una persona anziana, sorpresa dal fumo nel sonno, è stata portata in strada dai familiari. Sul posto i vigili del fuoco con due autobotti oltre alla Croce Verde di Jesi e ai carabinieri.