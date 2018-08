I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Falconara alle ore 16:15 circa in via Castello di Barcaglione per il principio di incendio di un tetto in legno. Sul posto la squadra dei pompieri che ha limitato la propagazione dell'incendio tagliando le parti di legno combusto con la motosega. LE IMMAGINI DELL'INTERVENTO