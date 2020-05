I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:45 circa a Chiaravalle in via Ruffilli per un incendio di canne e sterpaglie nei pressi della linea ferroviaria. Sul posto la squadra del distaccamento di Jesi con autobotte e mezzo 4x4 e tre automezzi in supporto dalla Sede Centrale di Ancona. IL VIDEO DELL'INTERVENTO.