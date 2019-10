Sul posto sono intervenuti 4 mezzi e 15 uomini dei vigili del fuoco di Ancona e dei distaccamenti di Falconara e Senigallia, insieme ai carabinieri. Non risultano feriti, ma il rogo è esteso e le operazioni di spegnimento dello chalet Chateau Chateur (ex Waikiki), cominciate prima delle 19, sono ancora in corso.