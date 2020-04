Il fuoco divora la vegetazione, le immagini di ciò che resta | VIDEO

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 11.45 circa a Jesi in via Cannuccia per un incendio di sterpi. La squadra, intervenuta con un' autobotte ed un mezzo 4X4, ha lavorato circa due ore per mettere in sicurezza la zona dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte

