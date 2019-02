Due piani dell'ex stabilimento Pieralisi a Jesi sono andati a fuoco per cause ancora in corso di accertamento. L'incendio nell'edificio di via Staffolo è divampato intorno alle 18 e dentro la struttura, in disuso da anni, sono stati trovati dei giacigli. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme con ben 15 uomini e 4 mezzi, non ci sono feriti.