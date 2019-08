L'incendio divora i campi, i pompieri lottano contro fuoco e vento - VIDEO

L'intervento dei vigili del fuoco ad Agignano di Fabriano, nei pressi della galleria delle Serre. I pompieri hanno domato le fiamme che hanno comunque distrutto 5.000 metri quadrati di piante selvatiche. Il vento rischiava di rendere ancora più pericolosa la situazione. Il fuoco è divampato per cause accidentali e i pompieri sono rimasti per diverse ore sul posto in modo da bonificarlo e metterlo in totale sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.