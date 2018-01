E’ successo questa mattina intorno alle 9 nella struttura adiacente al centro Papa Giovanni XXIII di via Madre Teresa di Calcutta. I danni calcolati ammontano a circa 50.000 euro. La certezza, per il momento, è che a scatenare l’incendio non è stato un cortocircuito o un guasto elettrico. Siamo entrati all'interno della struttura. Ecco le immagini