Inferno in autostrada nella notte tra venerdì e sabato. Un tir carico di automobili che viaggiava in A14 in direzione sud ha preso improvvisamente fuoco all’altezza del casello di Ancona sud. Nessuna conseguenza per il conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale e mentre il fuoco divorava il mezzo pesante si udivano distintamente le esplosioni delle automobili - IMMAGINI STEFANO PAGLIARINI MONTAGGIO GINO BOVE.