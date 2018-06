L’incendio divora lo show room di moda, la corsa per stroncare le fiamme – VIDEO 

Ancona via primo maggio, zona commerciale della città. Alle 10,30 le fiamme divampano al primo piano di una ditta impiegata nel commercio di abbigliamento, in un locale interessato da alcuni lavori di manutenzione, avvolgendo in pochi minuti tutto il primo piano. Quel locale però fa parte di un complesso di edifici che a quell’ora sono solitamente e lo erano anche stamattina, frequentati da personale al lavoro. Per motivi di sicurezza dunque sono stati evacuati anche gli edifici confinanti. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, la sicurezza è stata garantita anche dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e della stazione di Ancona Brecce Bianche mentre le ambulanze della Croce Rossa hanno fornito supporto sanitario di cui fortunatamente nessuno ha avuto bisogno. Ancora da accertare le cause dell’incendio, probabilmente scatenato da una scintilla divampata durante alcuni lavori di manutenzione.