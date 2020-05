Le fiamme divorano l'auto vicino alla pompa di benzina - VIDEO

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ieri alle 18,40 a Jesi in via 20 Luglio per l'incendio di un macchina nei pressi di un distributore di benzina. La squadra di Jesi èarrivata con tre automezzi per spegnere le fiamme propagatesi velocemente e mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Per fortuna non sono state coinvolte persone.