Incendi, abusi etilici e auto abbandonate dopo incidenti. C’è soprattutto questo tra le chiamate a cui sono stati chiamati a rispondere i vigili del fuoco della provincia di Ancona. Alle 2,30 i soccorsi sono intervenuti per una macchina a fuoco in piazzale Europa ad Ancona. Sul posto la Polizia che ha delimitato l’area e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona