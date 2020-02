JESI - Una Lancia Y vecchio modello è stata avvolta dalle fiamme nella tarda serata di ieri nel pieno centro di Jesi. L'incendio, le cui cause sono ancora tutte da ricostruire, è avvenuto in un parcheggio di via Luigi Mercantini, a pochi metri dal ristorante "Gatto Matto". Il video, girato da un testimone, mostra le fiamme che avvolgono la carcassa dell'auto e i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento.