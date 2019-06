La storica scuola riapre i battenti e diventa Hi-Tech, folla per le Mercantini 2.0 - VIDEO

E’ stata completamente ricostruita dopo anni di lavori e da sabato 15 giugno ha riaperto i battenti davanti agli occhi di centinaia di abitanti di Palombina. Il plesso che comprende la scuola Mercantini e la scuola dell’infanzia La Sirenetta è stato inaugurato dal sindaco Valeria Mancinelli, l’assessore comunale alle politiche educative Tiziana Borini e l’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini. Dopo il taglio del nastro gli allievi di un tempo hanno potuto ammirare le foto degli anni scolastici che furono in una mostra allestita per l’occasione.

Le Mercantini hanno una classificazione sismica che ne permette l’uso anche in caso di calamità naturale, quindi essere utile per la protezione civile. Tra le altre particolarità c’è l’alto efficientamento energetico, riscaldamento a pompa di calore, illuminazione a LED programmabile e cablaggio per consentire l’utilizzo di internet.