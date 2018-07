A bordo dell’eliambulanza, i segreti e il futuro di Icaro – VIDEO

Il responsabile del servizio di elisoccorso del 118, Germano Rocchi, presenta la strumentazione che si trova nella cabina dell’elicottero. “Icaro 1” e “Icaro 2” è il nome delle due eliambulanze in servizio dal 2009 che si trovano rispettivamente ad Ancona e Fabriano. Ad oggi non sono attrezzatE per il volo di notte perché fino al 2014 la normativa italiana non consentiva il volo con i visori notturni ma il prossimo bando, che prevede elicotteri più grandi e moderni, permetterà l’operatività in qualsiasi orario e condizione meteo. L’equipe medica di elisoccorso, complessivamente, è formata da 14 medici anestesisti e 16 infermieri. L'esemplare che si trova nella piazzola dell'ospedale di Torrette è un "Augusta 109 Power" così come il modello di Fabriano e può raggiungere gli estremi delle Marche in 22 minuti.