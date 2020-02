Gli Harlem Globetrotters tornano ad Ancona dopo l'esibizione del 2014. Con le loro giocate e sorrisi stregheranno il Palaprometeo il prossimo 11 marzo. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento però non è mancato il fuori programma:Speedy Artis e Flip White l'hanno invitata a prendere la palla a spicchi e mantenerla in rotazione sul dito indice. Il primo cittadino si è prestato al gioco e (con un pò di aiuto) ha regalato spettacolo per qualche secondo.