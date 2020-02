Conduttura rotta e voragine, torrente in centro: è il caos | VIDEO

ANCONA - All’alba di oggi si è verificata la rottura di una delle più importanti tubature di acquedotto cittadino all’incrocio tra Viale della Vittoria a via Giannelli. La rottura ha provocato l’apertura di una voragine e la conseguente interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona del Quartiere Adriatico e parte del centro. L’ospedale Salesi è stato rifornito con taniche di emergenza dalla Protezione civile. I tecnici di Multiservizi stanno lavorando sul posto per verificare il danno e ripristinare la conduttura. Lo stesso COmune di Ancona tramite sito ufficiale specifica che non si prevedono tempi brevissimi. Viabilità in tilt e deviazioni. Il video.