Il guasto alla conduttura idrica lungo via Montebello, martedì mattina, ha riversato nella zona di piazza Pertini un vero e proprio torrente che ha mandato in tilt la viabilità. Conseguenze anche per alcuni commercianti e residenti che si sono trovati l’acqua dentro i rispettivi locali. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i tecnici di Multiservizi che hanno risolto il problema in un’ora.