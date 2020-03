Guarda di Finanza nell'azienda chimica per il finto disinfettante, il blitz - VIDEO

Durante la perquisizione, nei computer aziendali sono stati recuperati alcuni file con immagini usate per la stampa di volantini che illustravano le presunte proprietà disinfettanti del prodotto, spacciato per antidoto al Coronavirus. Inoltre, le fiamme gialle hanno rinvenuto un altro contenitore con 700 litri dello stesso prodotto, destinato ad essere confezionato in flaconi spray. L’intero prodotto è stato sequestrato e il legale rappresentante della società chimica è stato denunciato per frode in commercio.

Sostieni AnconaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di AnconaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: