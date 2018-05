Passa il Giro d’Italia, città blindata: festa, sorpresa e disagi – VIDEO

Il passaggio del Giro d’Italia ad Ancona ha comportato la chiusura di alcune vie dalle 11,15 alle 12,45. In piazza Ugo Bassi l’interdizione provvisoria del traffico ha comportato la temporanea sospensione del servizio di trasporto pubblico. C’è chi ha scoperto tutto all’istante e anche per attraversare semplicemente la strada ha dovuto attendere il passaggio della carovana. Il Partito Comunista Italiano ha distribuito volantini tra la folla con la scritta: “Stop al massacro del popolo palestinese” esprimendo disappunto per la scelta dell’organizzazione di far partire la 101ma edizione della corsa da Gerusalemme. Per i più è stata una festa tinta di rosa. Il servizio autobus è regolarmente ripreso dopo 10 minuti dal passaggio dei ciclisti impegnati nella dodicesima tappa tra Osimo e Imola.