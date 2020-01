Quel treno da non dimenticare | VIDEO

ANCONA - Due vagoni storici fermi al binario 1 ovest della stazione. Non sono carrozze normali e neppure veicoli per passeggeri. Sono repliche di quelli utilizzati durante le deportazioni dei marchigiani negli anni dell'olocausto nazifascista. A bordo ospitano due mostre con materiale storico e video relativo alle leggi razziali. L'iniziativa dell'ANPI ha aperto le celebrazioni in vista della prossima giornata della memoria. Prima del taglio del nastro, al quale erano presenti le istituzioni civili e militari della Regione Marche, c'è stata una rievocazione da parte di due attori dell'Accademia 56, Fabio Ambrosini e Gianluca Budini. Performance in chiave leggera, non tanto per ridere quanto per far riflettere. Poi i commenti e i racconti degli organizzatori. Il servizio video.