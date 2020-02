Un abbraccio in ospedale per dire: «Andrà tutto bene» | VIDEO

ANCONA - Se il prossimo 11 febbraio entrerete nella hall dell'ospedale di Torrette e dei ragazzi vestiti di rosso correranno ad abbracciarvi non stupitevi. Con il gesto d'amicizia per eccellenza, vorranno solo dirvi che «Andrà tutto bene» senza chiedere nulla in cambio. La prima "giornata degli abbracci gratis" è stata presentata questa mattina dal dg dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi, dalla presidente della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Marisa Carnevali e dall'ideatrice dell'iniziativa, l'infermiera Alessandra Pignocchi. Non solo messaggi: le felpe rosse infatti verranno donate ai senza tetto di "Un tetto per tutti", "La tenda di Abramo" e l'associazione "Ribò" di Falconara.