Il gelato non è solo dolce: eccolo tra paccasassi, capesante e calamari - VIDEO

Il sorbetto abbinato ai piatti d’alta cucina. L’esperimento, pardòn, la contaminazione è stata tentata e riuscita venerdì pomeriggio al ristorante l’Officina di Sirolo. Nell’ambito del progetto “Gelatiere on tour” ideato e promossa dal movimento Gelatieri per il gelato, lo chef Davide Breccia (titolare del ristorante insieme ad Andrea Peccerillo), la titolare della gelateria Il Bassotto Barbara Serrani (presente insieme ai cotitolari Michele Serrani e Stefania Lombardi) e il famoso gelatiere toscano Gianfrancesco Cutelli (gelateria De' Coltelli) hanno realizzato vere e proprie opere d’arte sia per l’occhio che per il palato.

Ecco quindi uscire dalla cucina il calamaro in greccia ripieno di lonza, accompagnato da gelatina di soia e zenzero e abbinato alla freschezza del sorbetto di opunzia (un tipo di fico d’India). La seconda portata ha visto come protagonista la capasanta con mango e asparagi viola abbinata al sorbetto di cacao e tapenade (miscela di alici, olive in salamoia, capperi e rum). E poi il cracker di canapa con sorbetto di mortadella e paccasassi oltre al sorbetto di cacao ecosolidale con crumble di cioccolato e gelatina di lampone. Il tutto abbinato con il Verdicchio delle cantine Brunori e vino di visciola della Fabrizi Family.