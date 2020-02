Paciocconi e tutti da coccolare: i gatti più belli del mondo fanno sfoggio di sé | VIDEO

La mostra felina in corso al Pala Badiali raccoglie gli esemplari più belli del mondo. Campioni di bellezza e tenerezza, alcuni dei gatti in esposizione sono in lizza per titoli mondiali. Un viaggio per immagini tra coccole e miti da sfatare