Francesco e “Le gambe di Letizia” contro l’ansia e l’ipocondria - VIDEO

Ansia e ipocondria? Francesco Pesaresi, cantautore anconetano, è capace di farle dimenticare in tre minuti e mezzo. A volte infatti bastano musica, ironia e leggerezza cioè gli ingredienti che hanno permesso al giovane anconetano di conquistare il secondo posto al prestigioso premio Ciampi, uno dei più importanti a livello nazionale per cantautori emergenti. Il videoclip si chiama “Le Gambe di Letizia” ed è il perfetto esempio di come Francesco interpreta la sua arte. «Scherzo e prendo con il sorriso le fragilità umane, in primis le mie, poi le rappresento in una canzone» ha spiegato l’autore. “Le Gambe di Letizia” è uno dei brani che il giovane anconetano ha presentato sul palco di Pisa lo scorso dicembre, incantando i critici.