Furti in ville e appartamenti: 10 arresti. Come agiva la banda | IL VIDEO

L'operazione della Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con i colleghi di Napoli, che ha sgominato una banda dedita ai furti in ville e appartamenti; i colpi oltre che nel Lazio anche in altre tre regioni come la Campania, le Marche e l’Abruzzo. Gli agenti hanno dato esecuzione nella mattina di oggi, 14 febbraio, alla misura cautelare a carico di 10 persone (tra cui due donne), accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in ville ed appartamenti e di porto abusivo di armi.