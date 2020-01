Furgone in bilico dopo la carambola, strada chiusa per incidente | VIDEO

ANCONA - Un furgone praticamente distrutto nella parte anteriore e via Brecce Bianche chiusa al traffico temporaneamente. L'incidente di oggi pomeriggio non ha fortunatamente provocato feriti, viabilità difficile però alle spalle del centro Mirum in zona Baraccola. La dinamica è ancora in fase di accertamento, secondo i primi rilievi un furgone Ducato ha tamponato una Opel Insigna, che a sua volta ha colpito una Hyundai in manovra. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilevamenti. Il video dal luogo dell'incidente.