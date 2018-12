I funerali di Eleonora tra silenzio, dolore e appalusi – VIDEO

La bara bianca di Eleonora Girolimini attraversa il piazzale che separa l’auditorium San Rocco, sede della camera ardente, dalla Cattedrale di Senigallia. Paolo Curi, il marito della donna morta nella tragedia della Lanterna Azzurra ha incontrato i cronisti all’esterno della chiesa: “La forza me la danno Eleonora e i miei quattro figli, devo andare avanti e non posso buttarmi giù. Ci vorrebbero cinque o sei persone per sostituire una mamma così”.