La fuga di Tarek finisce qui, blitz della Polizia a casa del fratello - VIDEO

C'e anche una situazione molto particolare: Tarek è infatti il classico "bad boy" con un passato legato alla piccola criminalità e che ha su di sé un decreto di espulsione non eseguito. Fatto sta che Angelica fugge continuamente da casa per inseguire l’uomo che dice di amare. Per la legge, Tarek ha sottratto Angelica. La loro fuga li ha portati in provincia di Ancona, a Chiaravalle, a casa del fratello di Tarek. Ma è stata l’ultima fuga perché ieri, intorno alle 19, la Squadra Mobile di Vicenza, guidata dal capo Davide Corazzini insieme ai colleghi della Mobile di Ancona, coordinati dal capo Carlo Pinto, hanno fatto irruzione nell’appartamento chiaravallese, trovando Tarek nascosto in un armadio.