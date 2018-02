Incidente tra due tir, conducente estratto dalle lamiere: le immagini dei soccorsi- VIDEO

Paura venerdì sulla superstrada, all’altezza dello svincolo per il casello Ancona Nord. Due tir si sono scontrati frontalmente intorno alle 13 per motivi ancora in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno estratto uno dei camionisti dalle lamiere e l’uomo, dopo essere stato soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Croce Gialla di Falconara, è stato portato in ospedale in eliambulanza. Inevitabili i disagi al traffico, regolati dalla Polizia Stradale.