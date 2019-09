Fridays for future, l'urlo di Greta nei duemila di Ancona: «Non guardate noi, ma il problema» - VIDEO

Circa 2mila ragazzi, perlopiù studenti delle scuole anconetane e non solo, hanno partecipato al sit-in in piazza Cavour in difesa del clima. "Fridays for future" ha visto la collaborazione anche dei sindacati, che hanno indetto una giornata di sciopero. La Cisl ha regalato delle piante in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della deforestazione. I ragazzi brandivano dei cartelli con messaggi a sostegno della giovane attivista Greta Thunberg. In piazza, tra gli altri, anche il gruppo comunale di Altra Idea di Città, Italia Nostra Marche, Legambiente e Gulliver.